Muğla'da orman yangını! Ekipler yangınla böyle mücadele ediyor

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekiplerin özverili mücadelesi kameralar tarafından böyle kaydedildi.

Son Güncelleme:

Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter ve 9 uçakla havadan, 53 arazöz ve su tankeri, 4 dozer, 300'ün üzerinde personelle karadan müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmasına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma, emniyet ekipleri ile orman yangın gönüllüsü ekipleri ve TOMA araçları da destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

YAŞLILAR TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Valisi Orhan Tavlı yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Tavlı, Milas ilçesine bağlı Kemikler Mahallesi'ndeki yaşlı vatandaşların dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Muğla # muğla # bodrum # orman yangını

Benzer Videolar

Beylikdüzü'nde rüşvet ve dolandırıcılık! Beylikdüzü'nde rüşvet ve dolandırıcılık!
TOKİ altyapı sorununu vatandaşa yükledi TOKİ altyapı sorununu vatandaşa yükledi
Karadeniz'de selin bilançosu ortaya çıktı! Karadeniz'de selin bilançosu ortaya çıktı!
İşte İSPARK otopark ücretlerine zam oranı! İşte İSPARK otopark ücretlerine zam oranı!
Güney yanıyor kuzey donuyor! Güney yanıyor kuzey donuyor!
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Emniyet kemeri hayat kurtardı!
Çiftçiler GAP'ın bitirilmesini istiyor Çiftçiler GAP'ın bitirilmesini istiyor
İstanbul'da çöp sorunu baş gösterdi! İstanbul'da çöp sorunu baş gösterdi!
Kadıköy'de ve bazı metro istasyonlarında çöpler toplanmadı Kadıköy'de ve bazı metro istasyonlarında çöpler toplanmadı
CHP'li belediyeden İzmirliye zam yağmuru! CHP'li belediyeden İzmirliye zam yağmuru!
Adana'da orman yangını çıktı Adana'da orman yangını çıktı
Dikkat! Kavurucu sıcaklar başlıyor! Dikkat! Kavurucu sıcaklar başlıyor!
Çok Okunanlar
1 Piri Reis Antarktika haritasındaki sır tartışılıyor!
2 Airfryer zararlı mı, sağlıklı mı?
3 Hangi emekli kaç TL zamlı maaş alacak?
4 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
5 Türkiye’nin en iyi mühendislik üniversiteleri