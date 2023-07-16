Ankara - İstanbul arasında seyahat edecekler dikkat! Bu haber sizi ilgilendiriyor

Anadolu Otoyolu’nda 6 gün sürecek üstyapı onarım çalışması başlıyor.



Çalışma Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova – Gölyaka kavşağı arasını kapsıyor.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre trafik her iki yönde kontrollü olarak sağlanacak.



Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmalarını ve yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere uymaları gerektiğini kaydederek, trafiğin normale dönüşü için planlanan tarihin 21 Temmuz saat 17.00 olduğunu bildirdi.