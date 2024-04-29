Şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor'u şampiyonmuş gibi kutladılar! Amedspor şampiyon mu oldu? TFF 2. Lig'de son durum ne?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2023-2024 sezonu heyecanı sürüyor. Ligde normal sezonun sonuna doğru gelinirken 37. haftanın kritik maçında lider Amedspor, deplasmanda Somaspor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Amedspor, son maçlar öncesi puanını 80'e çıkararak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Lider Amedspor'u takibini südüren 2. sıradaki GMG Kastamonuspor ise 37. hafta maçında kendi sahasında Isparta 32 Spor'u 3-0 mağlup etti ve puanını 77'ye yükseltti.

AMEDSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU KESİNLEŞMEDİ

Karşılaşmaların ardından sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında son haftaya 3 puan önde giren Amedspor'un şampiyon olduğu ve Trendyol 1. Lig'e yükseldiği yönünde haberler yapıldı.

Diyarbakır'da da havalimanında toplanan taraftarlar, özel uçakla şehre gelen Amedspor kafilesini büyük coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, meşale yakıp, takımlarının futbolcularına tezahüratlarda bulundu.

Ligin son haftasına lider giren Amedspor'un şampiyonluğu ve 1. Lig'e yükselmesi ise henüz kesinleşmiş değil.

Amedspor, kendi sahasında oynayacağı son hafta mücadelesinde Menemen FK'ye mağlup olmadığı takdirde resmi olarak şampiyonluğunu ilan edecek. Maçtan çıkacak her türlü beraberlik ve Amedspor'un galibiyeti, Diyarbakır ekibini mutlu sona ulaştıracak.

Amedspor, Menemen FK'ye kaybetmesi durumunda ise şampiyon olabilmesi için Arnavutköy Belediyespor-GMG Kastamonuspor maçının sonucunu bekleyecek. GMG Kastamonuspor'un ise şampiyon olabilmesi için kazanması ve Amedspor'un kaybetmesinden başka bir şansı bulunmuyor.

Amedspor'un ve GMG Kastamonuspor'un ligi aynı puanda tamamlaması durumunda şampiyon olacak takımı genel averaj belirleyecek. Lider Amedspor'un +47 averajı bulunurken ikinci sıradaki GMG Kastamonuspor'un +37 averajı bulunuyor.

İki takımın ligi aynı puanda tamamlaması ve GMG Kastamonuspor'un averajda Amedspor'un önüne geçmesi halinde TFF. 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen takım GMG Kastamonuspor olacak.

AMEDSPOR'U ŞAMPİYON OLMUŞ GİBİ KUTLADILAR!

TFF 2. Lig'de son haftaya girilirken şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip Amedspor ile ilgili "şampiyon olduğu ve 1. Lig'e yükseldiği" şeklinde kutlama mesajları paylaşılması ise büyük dikkat çekti.

Amedspor'un resmi X hesabı, Somaspor galibiyetinin ardından "Şampiyon Amedspor" mesajıyla bir görsel paylaştı. Kulübün resmi hesabından ilerleyen saatlerde de şampiyonlukla ilgili çeşitli paylaşımlar gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor ile ilgili kutlama mesajı paylaştı. Ekrem İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Amedspor’u yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

TFF 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Amedspor’u yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/RIcsWt8XeW — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 28, 2024

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Amedspor ile ilgili şampiyonluk paylaşımı yapan isimlerden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig’e yükselen Göztepe'yi ve TFF 2'nci Lig’de mücadele göstererek bir üst lige çıkmayı başaran Amedspor'u yürekten kutluyor; önümüzdeki sezon bir üst ligde mücadele verecek olan her iki takımımıza da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig’e yükselen @Goztepe’yi ve TFF 2'nci Lig’de mücadele göstererek bir üst lige çıkmayı başaran @amedskofficial’ı yürekten kutluyor; önümüzdeki sezon bir üst ligde mücadele verecek olan her iki takımımıza da başarılar diliyorum. #Göztepe #Amedspor — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 28, 2024

Somaspor-Amedspor karşılaşmasını Soma'da takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Amedspor ile ilgili şampiyon olmuş gibi kutlama mesajı paylaştı. Sezgin Tanrıkulu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyon Amedspor. Yaşasın Amedspor. Her biji Amedspor. Soma’dan sevgi ve selamlar." ifadelerini kullandı.

Şampiyon Amedspor

Yaşasın @amedskofficial



Her biji Amedspor



Soma’dan sevgi ve selamlar. pic.twitter.com/tijZ7OCw8x — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) April 28, 2024

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da X hesabı üzerinden Amedspor ile ilgili paylaşımda bulundu. Tuncer Bakırhan paylaşımında, "Irkçılığa maruz kaldın, haksızlığa uğradın, yasaklarla karşılaştın. Ama milyonların yüreği ve dayanışmasıyla başardın. Tebrikler Amedspor" dedi.