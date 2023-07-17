Ordu'da hortum oluştu! O anlar saniye saniye kaydedildi

Denizin tam ortasında, bulutların arasında, bir vatandaş kamerasına yansıdı Ordu'da hortum görüntüsü.

Karadeniz'deki sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışıyor. Bölgede çalışmalar yapılıyor. Bir yandan da yer yer yağışlı hava, etkisini gösteriyor.

Karadeniz'de oluşan hortum pek çok noktadan görüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, son birkaç gün içerisinde ikinci kez aynı manzara oluştu. Ünye'de 10 Temmuz'da da yağışın ardından denizde hortum meydana gelmişti.

Vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.