Ordu'da hortum oluştu! O anlar saniye saniye kaydedildi

Bir yanda sıcak havalar yurdun büyük kesiminde etki gösterirken, bir yanda da yağışlı hava şartları zorluyor. Karadeniz'deki sel felaketinin etkisi sürerken, Ordu'dan tedirgin eden bir görüntü kamrelara yansıdı. Denizin üzerinde hortum oluştu.

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Denizin tam ortasında, bulutların arasında, bir vatandaş kamerasına yansıdı Ordu'da hortum görüntüsü.

Karadeniz'deki sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışıyor. Bölgede çalışmalar yapılıyor. Bir yandan da yer yer yağışlı hava, etkisini gösteriyor.

Karadeniz'de oluşan hortum pek çok noktadan görüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, son birkaç gün içerisinde ikinci kez aynı manzara oluştu. Ünye'de 10 Temmuz'da da yağışın ardından denizde hortum meydana gelmişti.

Vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

# ordu # hortum

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