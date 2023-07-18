Zeus Tapınağı ayağa kalkıyor! Euromos Antik Kenti'nde yenileme çalışmaları sürüyor

Zeus Tapınağı, restorasyonla dünya turizmine kazandırılıyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki Euromos Antik Kenti'nde bulunan tapınağın ayağa kaldırılması için çalışma devam ediyor.

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MÖ 2. yüzyılda inşa edilen Euromos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Zeus Lepsynos Tapınağı neredeyse ayağa kaldırıldı bile.

Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, "restorasyon sonucunda ciddi bir tarihi eseri kültürel mirasa kazandırmış olacağız" dedi.

Euromos Antik Kenti'nde 12 ay esasına göre çalışmalar devam ediyor.

Antik kentin ayağa kaldırılmasıyla turizme etkisi de artacak.

# Zeus Tapınağı # muğla # milas

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