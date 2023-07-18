İzmir'de metro çalışanları greve gidiyor! O gün metro ve tramvay çalışmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinde ücret maddelerinde uzlaşma çıkmadı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi kamu da aynı iş kolundaki işçilerin aldığı ücretleri, Metro çalışanlarına vermeyi reddetti. Grev kararını Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral işçilerle ve basın mensuplarıyla paylaştı.