İzmir'de metro çalışanları greve gidiyor! O gün metro ve tramvay çalışmayacak

İzmir'de Metro çalışanları 31 Temmuz saat 05.00'te grev pankartını iş yerine asacak. Metro ve Tramvay duracak.

Özgür Doğu Saymaz Özgür Doğu Saymaz
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinde ücret maddelerinde uzlaşma çıkmadı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi kamu da aynı iş kolundaki işçilerin aldığı ücretleri, Metro çalışanlarına vermeyi reddetti. Grev kararını Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral işçilerle ve basın mensuplarıyla paylaştı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İzmir # izmir # metro # tramvay

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