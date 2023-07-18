369 firmaya rekor ceza! Tam tamına 152 milyon 820 bin 477 lira...

Fahiş fiyat artışı yapan firmalara ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı 369 firmaya 152 milyon 820 bin 477 lira idari para cezası kesildiğini duyurdu.

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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmaları takibe aldı.

Bu kapsamda 2023 yılının ilk 6 ayında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı belirlenen 369 firmaya 152 milyon 820 bin 477 lira idari para cezası kesildi.

Haksız fiyat denetimi kapsamında 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürüne ilişkin denetim yapılırken otomotiv sektörüne ilişkin ise 648 yetkili bayi denetlendi.

Ticaret Bakanlığı müfettişleri, denetimler sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayiine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66 Milyon 879 bin lira idari para cezası verdi.

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