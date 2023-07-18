Mehmet Şimşek Hindistan'da Yellen ile görüştü! Ekonomik ve ticari iş birlikleri ele alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Hindistan'da düzenlenen G2O Hazine-Maliye Bakanları toplantısına katıldı. Peş peşe ikili görüşmeler yaptı. O görüşmelerde öne çıkan ABD'li mevkşdalı Janet Yellen ile buluşmasıydı. Şimşek temaslarına Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ile katıldı.

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G20 dönem başkanı Hindistan'da topluluğun ekonomi yönetimleri buluştu. 17-18 Temmuz'u kapsayan G20 Hazine-Maliye Bakanları toplantısı başladı.

İki gün sürecek toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılıyor. Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da eşlik ediyor. 100'den fazla Türk iş insanı da Şimşek ile birlikte Yeni Delhi'de. Gözler ise Şimşek'in ABD'li mevkidaşı ile yapacağı toplantıdaydı.

ŞİMŞEK VE YELLEN GÖRÜŞMESİ

Şimşek önce G20 kapsamında Hindisitan'a bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü. 45 dakikada ikili görüşmenin yanı sıra Şimşek beraberindeki kalabalık heyetlerle toplantılar yapıldı.

Sıcak para ekonomisinin geri dönüşü olarak nitelenen Mehmet Şimşek, Yellen ile ekonomik ve ticari işbirliği sağlamaya çalıştığı öngörülüyor.

Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın merakla izlene bir diğer görüşmesi ise Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ileydi. Daha sonra peşi sıra görüşmeler yapıldı. Şimşek ekibiyle, Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile de toplantı yaptı.

Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette katılacak.

# Mehmet Şimşek # hindistan # abd # Hafize Gaye Erkan

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