Vatan Partisi alanlara çıktı çözümleri açıkladı: "AK Parti sorunların altında ezildi, üretim ekonomisine geçilmeli"

Ekonomik zorluklar karşısında yapılması gerekenlerin başında tasarruf ve üretim geliyor.



AK Parti hükümeti peş peşe zamlarla her kesimi çıkmaza sürüklüyor. Ülke ekonomisi Batılı finans merkezlerine teslim edildi.



Vatan Partisi ekonomideki kötü gidişatla ilgili açıklama yaptı. AK Parti'nin sorunlar altında ezildiği, çıkış yolunun batı ve neoliberal ekonomi politikalarında arandığı belirtildi. Yapılması gerekenin zengin ve orta üst sınıflara zorlukların paylaştırılması gerektiği belirtildi.





- KDV ve ÖTV diye anılan dolaylı vergileri öne çıkardı. Kurumlar vergisi ve gelir vergisine yeterince başvurmadı. Bu, 1980’li yıllardan beri uygulanan neoliberal dayatmanın ürünüydü. Bu, emekçi sınıfların, alt gelir gruplarının daha çok vergi ödemesidir. Bu politikalar terk edilmelidir. Dolaylı vergilere değil, kurumlar vergisi ve gelir vergisi gibi dolaysız vergilere dayanılmalıdır. Partimizin ‘Üretim Devrimi’ olarak tarif ettiği, köklü çözümün anahtarı olan üretim ekonomisi modeline acilen geçilmelidir.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hükümete önemli tavsiyelerde bulundu. Çözümü açıkladı:

- Türkiye’nin döviz ihtiyacını çözmek için yapılması gereken çok basittir. Döviz ihtiyacını doğuran önemli kalem enerji kalemidir. Enerji tedariğimizi yaptığımız Rusya, İran ve Irak gibi ülkelerle, doları devreden çıkararak rahatlıkla mal takası yöntemini geliştirebiliriz. Enerjideki bu ÖTV zammı her şeyde zammı tetikleyecektir. Tarladan raflara kadar bütün kalemlerde fiyat artışı olacak. ‘Enflasyonla mücadele’ diye atılan adımlar enflasyonu iyice yükseltmektedir. Türk milletini daha da yoksullaştıracak bu politikalara karşı mücadele edeceğiz.

Vatan Partisi seferberlik ilan etti. Yurdun birçok noktasında eylemler yapılıyor.



Kayseri, Denizli ve Hatay'da Vatan Partisi il başkanlıkları basın açıklaması düzenledi.



Eylemlerde üretim ekonomisiyle krizin üstesinden gelineceği vurgulandı.



