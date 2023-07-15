AK Parti'nin seçim vaatleri havada kaldı! AK Partililer "para yok" dedi

Seçim döneminde verilen en önemli vaatlerden biri de yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi imkanı. Bu vaat de bir sonraki yasama yılına kaldı. AK Partili kaynaklar, yerine getirilmeyen sözler için, "para yok" açıklamasını yaptı.

İşçinin alın teri, evlenecek çiftlerin umudu bir sonraki yasama yılına kaldı.

AK Parti 2019 yılında taşeron işçilere kadro sözü vermişti ancak binlerce emekçiyi ise kadroya almamıştı.

İşçiler, yıllardır kadro bekliyor. Seçim döneminde gündeme getirilen sözler yerine getirilmedi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmanın tamamlandığını söylemişti. Ancak tamamlandığı söylenen çalışma bir türlü Meclis'in gündeme gelmedi.

Kamuoyunda uzun süredir ikinci taşerona kadronun ikinci bir torba kanun olacağı iddia ediliyor. Ulusal Kanal Meclis'in nabzını tuttu, işçinin durumunu kulislerde yokladı.

Ulusal Kanal'ın AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, taşerona kadro yine başka bahara kaldı. AK Partili vekiller, bittiği söylenen kadro çalışmasının henüz önlerine gelmediğini belirtti.

Bir sonraki yasama yılında gündeme gelebileceğini ifade eden vekiller, "Kapsamı da henüz net değil. Hâlâ tartışılan noktalar var" dedi.

Seçim döneminde verilen vaatler için de süreç aynı olacak. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sunan vaat evlilik sezonuna rağmen Meclis kapanmadan hayata geçirilmedi.

Yine seçim vaatleri arasında yer alan gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacak düzenleme de yapılamadı.

Seçim dönemi bol keseden vaatte bulunan AK Parti hayata geçirme noktasında ise zorlanıyor. AK Partililer bu durum için, "para yok" açıklamasını yaptı.