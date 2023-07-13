Ankara'da kira sorunu için toplandılar! İki kurumdan ortak etkinlik
Emlak sektöründe yaşanan sorunları gündeme alan Ankara Tüm Emlakçılar Odası ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ortak etkinlik düzenledi. Etkinlikte ilan portallarındaki sorunlar yer alırken, yaz döneminde yoğunlaşan boş ev krizi de gündeme geldi.
Cemre Nilsu Çatakoğlu
Konutlardaki fahiş kira artışları, ilan sayfalarındaki denetimsizlik... Ankara Tüm Emlakçılar Odası ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu emlak sektöründeki sorunları konu alan bir etkinlik yaptı.
Barınma ihtiyacının insanca yaşama şartlarından olduğunu belirten Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç boş ev sorununa dikkat çekti.
Kılıç, deprem döneminde yaşanan emlak fırsatçılığına ilişkin de çalışmalarını aktardı.
Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam da yapılan etkinliğin mülk sahibine yönelik bir eğitim görevi gördüğünü vurguladı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi