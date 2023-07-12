KDV zammı köprü ve otoyollara yansıdı! Hangi köprü ne kadar oldu?

İğneden ipliğe yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön geçişi 8 lira 50 kuruşa yükseldi.

Geçiş, hafif ticari araçlar için 10 lira 75 kuruştan 11 liraya, motosikletler için 3 lira 25 kuruştan 3 lira 50 kuruşa çıktı.

Zam sonrası özel şirketler tarafından işletilen yol ve köprülerin fiyatları Osmangazi Köprüsü için 190 lira, Çanakkale Köprüsü için 205 lira, Ankara- Niğde Otoyolu için 140 lira, Malkara-Çanakkale Otoyolu için 280 lira olarak güncellendi.