Mehmet Şimşek yine sıcak paraya işaret etti! Merkez Bankası rezervlerini de açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sıcak para odaklı açıklamalarına devam ediyor. Merkez Bankası rezervlerini açıklayan Bakan Şimşek, "Dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rasyonel politikaların yol haritası olacağını ifade ederek dış kaynağa yani sıcak paraya işaret etti.

Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki son durumu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

- Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir.

Batı'dan sıcak para arayan hükümetin önceliği, üretim değil, dış kaynak. Şimşek'in vurgusu da bu yönde oldu:

- Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.
# Mehmet Şimşek # ekonomi # sıcak para politikası # Merkez Bankası

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