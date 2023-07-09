Kanun teklifi komisyondan geçti! En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 7 Temmuz'da en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasını hedefleyen maddenin de bulunduğu kanun teklifini görüştü.

Kabul edilen teklifle, en düşük memur aylığı 22 bin liraya çıkarılıyor. Tüm kamu görevlilerinin ücretlerine seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artış öngörülüyor.

EMEKLİLERE EK MADDE

Teklife eklenen bir başka maddeyle SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda enflasyon oranına refah payı ekleniyor.

Teklife göre, kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus vergi alınmayacak.

Teklifin kabul edilen bir başka maddesiyle kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışında KDV istisnasının geçerli olması amaçlanıyor.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Düzenleme ile işverenlere verilen asgari ücret prim desteği 500 liraya çıkarılacak.

Teklife eklenen madde ile kiralara uygulanan yüzde 25'lik artış oranının süresi de bir yıl uzatılacak.