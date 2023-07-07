Emekli memurlar alanlarda eylem yaptı! Düşük emekli aylığına tepki gösterdiler

Emekli memurlar alanlara indi taleplerini dile getirdi.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi konuşulurken emekli memurların durumu ise hâlâ belli değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan talimat verdiğini söylese de gelir dağılımındaki adaletsizlik emeklileri isyan noktasına getirdi.

Türkiye Kamu-Sen 81 ilde basın açıklamaları yaptı. Sendikanın İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy Ulusal Kanala özel açıklamalarda bulundu. Toksoy, işçi emekli aylığı ile neredeyse aynı seviyelerde maaş almalarını hakkaniyetli olmadığını belirtti.

- Ocak ayında 22 bin TL olan en düşük işçi maaşına ise temmuz ayında %15 oranında bir zam daha yapılacak ve 25 bin 300 TL’ye yükselecektir. Böylece en düşük işçi maaşı ile en düşük memur maaşı arasında 5 bin TL fark olacaktır.

Toksoy, emeklilik bekleyen memurların düşük aylıklar nedeniyle emekli olmayacağı bunun da kamuda genç istihdamına engel yaratacağını belirtti.

- Eğer bu teklif yasalaşırsa emeklilik sisteminde var olan adaletsizlik daha da büyüyecek, emeklilik, memurlar açısından tam anlamıyla bir kâbusa dönüşecektir.

Diğer yandan en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasını hedefleyen kanun teklifinin Meclis'teki görüşmeleri başladı. Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen kanun teklifinde sadece memur maaşları yer almıyor.

Teklif yasalaşırsa işverene ödenen asgari ücret prim desteği de 500 liraya çıkarılacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezai işlem nedeniyle alınan paralar da iade edilecek.

Teklife göre, tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için de bir sefere mahsus ek motorlu taşıt vergisi uygulanacak.