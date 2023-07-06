Tarlayla market arasında dev uçurum

Üretici ve market arasındaki fark azalmıyor. Haziran ayında fiyat farkı en fazla olan ürün elma oldu. Üreticide 5 lira olan elma markette yaklaşık 21 lira...Vatandaşı da üreticiyi de zora sokan bu durumu markette inceledik. İşte tarladan markete gelen ürünlerin son fiyatı...

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Haziran ayında da tarla ve market arasında uçurum büyük.. Liste başındaki ürünler fark yüzdeleriyle dikkat çekti.

En yüksek farkın görüldüğü elmayı, yüzde 257,8 ile kuru üzüm, yüzde 256,2 ile patlıcan, yüzde 231,9 ile havuç takip etti.

Marketlerde en yüksek fiyat artışı yüzde 47 ile patlıcanda oldu. Listeyi yüzde 27,6 ile sivri biber, yüzde 26,3 ile kuru üzüm, yüzde 17,1 ile kabak devam ettirdi.

Marketlerde fiyatlar hızla yükselirken, üretici yine zorda. Tam 11 üründe fiyat düşüşü görüldü. 8 üründe ise fiyat değişimi olmadı.

Haziran ayında havuç, karpuz, yeşil fasulye salatalık ve kabak arzında oluşan artış üreticideki fiyatları geriletti. Çilekte ise talepteki daralma fiyatı düşürdü.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# tarla # ekonomi # market fiyatları

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