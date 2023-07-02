TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den esnaflar için emeklilik çağrısı!

Emekli olamayan esnaf ve sanatkarlar için çağrı geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilik için gerekli prim gün sayısının yüksek olması nedeniyle esnaf ve sanatkarların emekli olamadığını söyledi.

- Artık müjdelerin gerçekleştirilme zamanı. Sosyal Güvenlik Kurumu; Bağ-Kur, SSK'lı ve Emekli Sandığına tabi tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözüleceği bir yer. Yapılacak yeni düzenlemeyle norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler. Ücretlerde de iyileştirmeye gidilerek en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında kalmamalı.

Palandöken, prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesi için Meclis’in açılmasını beklediğini kaydetti.

- Esnafın EYT'den faydalanmasını öngören geriye dönük borçlanmayla devlete önemli bir gelir sağlanacağı unutulmamalı. Esnaf ve sanatkarlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi milyonlarca insanın sevinmesi bakımından çok önemli. Esnafımızın beklentilerinin karşılık bulmasının tam zamanı.

Bendevi Palandöken, staj mağdurlarının sağlık sigortaları devan etmesine rağmen emeklilik süresine dahil edilmemesinden kaynaklanan sıkıntının da devam ettiğini söyledi. “Yeni bir düzenlemeyle staj mağdurlarının önü açılmalı” dedi.