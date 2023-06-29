Satılamayan kurbanlıkları elde kalmayacak! Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı

Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlığın ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu kurbanlıkları satın alacak.

Yetiştiricilerin ESK Kombina Müdürlüklerine, hayvan kimlik belgeleri ve kurbanlık hayvan satış noktasında görevli resmi Veteriner Hekim sevk raporu ile başvurması yeterli olacak.

Büyükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına erkek sığırda 180 lira, düve ve erkek mandada 170 lira, inek ve dişi mandada 160 lira olarak belirlendi.

Kilogram başına erkek sığır 180 lira

Düve ve erkek manda 170 lira

İnek ve dişi manda 160 lira

Büyükbaş mevcut cari alım fiyatlarına ek prim ödemesi de kilogram et başına erkek sığır için 25 lira, düve ve erkek manda için 25 lira, inek ve dişi manda için 15 lira olarak uygulanacak.

Küçükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına kuzuda 175 lira, tokluda 160 lira, koyunda 140 lira, oğlakta 110 lira, çepiçte 95 lira ve keçide 95 lira oldu.

Kilogram başına kuzu 175 lira