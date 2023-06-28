Ekonomideki yol haritası belli oldu! Yeni düzenlemeler için harekete geçildi

Türkiye ekonomisinin 2024-2026 döneminde, Orta Vadeli Program uygulanacak. Bu programla, enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi, fahiş fiyat ve maliyetlerin düşürülmesi, çalışanların ücretinin vergi dilimine takılmaması hedefleniyor.

Ekonomi yönetiminin değişmesiyle birlikte yeni düzenlemeler için harekete geçildi.

Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program için mesai başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile başlayan yeni süreçte ekonomi yönetiminin atacağı adımlar bu programla takvime bağlanacak.

Enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi, fahiş fiyat ve maliyetlerin düşürülmesi, çalışanların ücretinin vergi dilimine takılmaması hedefleniyor.

# ekonomi # enflasyon # Mehmet Şimşek

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