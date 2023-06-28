Vatandaşın alım gücü düştü: Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi

Asgari ücrete ara zam vatandaşı mutlu etmedi, çünkü alım gücü oldukça düşük. Açlık ve yoksulluk sınırı araştırması haziran ayı raporu da bunu kanıtlar nitelikte. Rapor, Türk-İş tarafından açıklandı. Haziran ayı açlık sınırı 10 bin 373 lira olurken, yoksulluk sınırı ise 33 bin 788 liraya yükseldi.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
Son Güncelleme:

Türk-İş'in her ay yaptığı Yoksulluk ve Açlık Sınırı araştırmasının Haziran sonuçları açıklandı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesini ifade eden açlık sınırı ise 10 bin 373 lira oldu.

Maaşlar artıyor ancak zamlar da peş peşe geliyor... 4 kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenmesi bile 10 bin 373 lirayı buluyor.

Artan masraflarla geçinebilmek neredeyse imkansız hale geldi.

Bir hanenin tüm giderlerini ifade eden yoksulluk sınırı ise 33 bin 788 liraya yükseldi. Vatandaşlar geçim kaygısıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Haziran ayında temel gıda fiyatlarında da ciddi artışlar oldu.

Nohuta yüzde 9, pirince yüzde 5 zam gelirken yüzde 87'lik artışla marul da zam şampiyonu oldu...

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# açlık ve yoksulluk sınırı # alım gücü

Benzer Videolar

E-faturada zorunlu dönem başlıyor E-faturada zorunlu dönem başlıyor
Reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranları artırıldı Reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranları artırıldı
Faizler arttı dolar durmadı Faizler arttı dolar durmadı
Ekonomideki yol haritası belli oldu! Ekonomideki yol haritası belli oldu!
TMO ve LİDAŞ buğday almadı! TMO ve LİDAŞ buğday almadı!
Kredi kartında azami faiz oranı yükseldi Kredi kartında azami faiz oranı yükseldi
İkinci el otomobilde yeni dönem İkinci el otomobilde yeni dönem
Denizli'de kurban pazarında yaprak kımıldamıyor Denizli'de kurban pazarında yaprak kımıldamıyor
Ergün Atalay'dan enflasyon mesajı Ergün Atalay'dan enflasyon mesajı
Fahiş kira sorunu çözülemiyor Fahiş kira sorunu çözülemiyor
Asgari ücrete ek zam çözüm mü? Asgari ücrete ek zam çözüm mü?
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Çok Okunanlar
1 Merdan Yanardağ tutuklandı!
2 Altın fiyatları bugün ne kadar?
3 Galatasaraylı yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi!
4 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
5 Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!