Vatandaşın alım gücü düştü: Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi

Türk-İş'in her ay yaptığı Yoksulluk ve Açlık Sınırı araştırmasının Haziran sonuçları açıklandı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesini ifade eden açlık sınırı ise 10 bin 373 lira oldu.



Maaşlar artıyor ancak zamlar da peş peşe geliyor... 4 kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenmesi bile 10 bin 373 lirayı buluyor.



Artan masraflarla geçinebilmek neredeyse imkansız hale geldi.



Bir hanenin tüm giderlerini ifade eden yoksulluk sınırı ise 33 bin 788 liraya yükseldi. Vatandaşlar geçim kaygısıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.



Haziran ayında temel gıda fiyatlarında da ciddi artışlar oldu.

Nohuta yüzde 9, pirince yüzde 5 zam gelirken yüzde 87'lik artışla marul da zam şampiyonu oldu...



