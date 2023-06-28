Vatandaşın alım gücü düştü: Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi
Asgari ücrete ara zam vatandaşı mutlu etmedi, çünkü alım gücü oldukça düşük. Açlık ve yoksulluk sınırı araştırması haziran ayı raporu da bunu kanıtlar nitelikte. Rapor, Türk-İş tarafından açıklandı. Haziran ayı açlık sınırı 10 bin 373 lira olurken, yoksulluk sınırı ise 33 bin 788 liraya yükseldi.
Cemre Nilsu Çatakoğlu
Türk-İş'in her ay yaptığı Yoksulluk ve Açlık Sınırı araştırmasının Haziran sonuçları açıklandı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesini ifade eden açlık sınırı ise 10 bin 373 lira oldu.
Maaşlar artıyor ancak zamlar da peş peşe geliyor... 4 kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenmesi bile 10 bin 373 lirayı buluyor.
Artan masraflarla geçinebilmek neredeyse imkansız hale geldi.
Bir hanenin tüm giderlerini ifade eden yoksulluk sınırı ise 33 bin 788 liraya yükseldi. Vatandaşlar geçim kaygısıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.
Haziran ayında temel gıda fiyatlarında da ciddi artışlar oldu.
Nohuta yüzde 9, pirince yüzde 5 zam gelirken yüzde 87'lik artışla marul da zam şampiyonu oldu...
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi