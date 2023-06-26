Reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranları artırıldı
Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranlarını artırdı. Avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 10.75’ten yüzde 16.75’e yükseltildi.
Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişikliğe gitti.
Resmi Gazete’nin 24 Haziran tarihli sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları artırıldı.
Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9.75’ten yüzde 15.75’e çıkarıldı.
Avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise yıllık yüzde 10.75’ten yüzde 16.75’e yükseltildi.