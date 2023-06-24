Faizler arttı dolar durmadı! Londra tefecilerinden kur hamlesi

Dolar 25'i, avro ise 27 lirayı aştı. Tırmanış Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yaşandı.

Londra tefecileri Merkez Bankası'nın faiz artırımını beğenmedi.

Yüzde 25 seviyesinde beklenen faiz artırımı tahmini tutmayınca piyasada hareketlilik yaratılmaya çalışıldı.

Yüksek faizle sıcak para komisyoncularının Türkiye'ye daha hızlı sokulması hedefleniyor.

Bu süreçte ise Devalüasyon oldu. Yani Türk lirası değer kaybederken kur artışa geçti. Kurdaki yükseliş yüzde 10'u aşarken asgari ücret ise erimeye başladı.