Ticaret Bakanlığı karar aldı! İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanlığı otomotiv sektörüne yönelik yeni kararlarını açıkladı.

İkinci el otomobil satışlarında Eylül 2022’de "6 ay ve 6 Bin Kilometre" şartı getirildi. Böylelikle ikinci el otomobillerin ilk tescil tarihinden 6 ay geçtikten sonra ve 6 bin kilometreyi aştıktan sonra satılabiliyor.

Otomotiv sektöründe ikinci ellerdeki fahiş fiyat artışı ve stokçuluğu önleyen uygulama, 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldı.

"6 ay 6 bin kilometre" koşulunun kapsamı da genişletildi. Ticari faaliyet olarak değerlendirilen bireysel satışlar da kapsama alındı. Bu bireysel satışlar da denetime tabi olacak. İnternet ortamındaki fahiş fiyatlara da sıkı denetimler yapılacak.

Yapılan denetim sonuçları Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla düzenli olarak paylaşılarak haksız kazanç sağlayan firmalara vergilendirme yapılacak.

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada haksız kazanç sağlayan firmalara kesilen cezaların bilançosu paylaşıldı. Buna göre kısıtlamaya aykırı satış yapan firmalara toplam 35 milyon 110 bin 527 lira idari para cezası verildi.

Fahiş fiyatların yanı sıra stokçuluğa karşı yapılan çalışmalar da açıklamada yer aldı. Buna göre Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bugüne kadar 75 milyon 171 bin 360 lira idari para cezası kararı çıktığı vurgulandı.