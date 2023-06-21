Denizli'de kurban pazarında yaprak kımıldamıyor

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Denizli'deki bir kurban pazarında besiciler adete sinek avlıyor. Talep yok. Girdi maliyetlerinden yakınan besiciler serbest piyasanın kontrol altına alınmasını istiyorlar.

Sabri Kasapoğlu Sabri Kasapoğlu
Son Güncelleme:

Kurban pazarı neredeyse bomboş. Rağbet yok. Besici şimdilik umduğunu bulamadı.

Pazara giden birkaç kişi de fiyatların pahalılığından yakınıyor.

Sene boyu baktıkları hayvanların iyi bir fiyata satılmasını umut eden üreticiler zarar etmek istemiyor.

Enflasyon yüksek vatandaş mutfak, kira, faturalarından arta kalan parayla kurbanlık alacak ancak bu yıl biraz zor gözüküyor.

Besiciler girdi maliyetlerinden şikayetçi.

Üretimin artması için çiftçinin desteklenmesi ve yaptığı işten kar etmesi gerekiyor.

Denizli'ye kilometrelerce uzaktan giden besiciler yetkili bakanlığa seslendi, destek istedi.

Serbest piyasadan dolayı mağdurlar. Zamlara yetişemiyoruz diyorlar. Kontrol altına alınmasını istiyorlar.

Kurban pazarlarındaki yer fiyatları da arttı. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kurban Pazarı # denizli

Benzer Videolar

Ergün Atalay'dan enflasyon mesajı Ergün Atalay'dan enflasyon mesajı
Fahiş kira sorunu çözülemiyor Fahiş kira sorunu çözülemiyor
Asgari ücrete ek zam çözüm mü? Asgari ücrete ek zam çözüm mü?
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Motorine büyük zam geldi! Motorine büyük zam geldi!
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Mehmet Perinçek: "Dolarsızlaşmak PKK'yı silahsızlaştırmaktır" Mehmet Perinçek: "Dolarsızlaşmak PKK'yı silahsızlaştırmaktır"
"Refah artışını sağlayacak bir modelle..." "Refah artışını sağlayacak bir modelle..."
Cevdet Yılmaz'dan "iç tasarruf" vurgusu! Cevdet Yılmaz'dan "iç tasarruf" vurgusu!
6 firmaya ceza yağdı! 6 firmaya ceza yağdı!
Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından millete seslendi Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından millete seslendi
Merkez Bankası CFR'ye bağlandı! Merkez Bankası CFR'ye bağlandı!
Çok Okunanlar
1 Tarihçi Özlem Kumrular'dan üzücü haber
2 İstanbul'daki en iyi 10 üniversite hangisi?
3 Osmanlı'da ilginç uygulama
4 Pelota Oyunu: Eski Maya spor geleneği diriliyor
5 Bir insan en fazla kaç yıl yaşayabilir?