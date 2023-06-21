Denizli'de kurban pazarında yaprak kımıldamıyor

Kurban pazarı neredeyse bomboş. Rağbet yok. Besici şimdilik umduğunu bulamadı.

Pazara giden birkaç kişi de fiyatların pahalılığından yakınıyor.

Sene boyu baktıkları hayvanların iyi bir fiyata satılmasını umut eden üreticiler zarar etmek istemiyor.

Enflasyon yüksek vatandaş mutfak, kira, faturalarından arta kalan parayla kurbanlık alacak ancak bu yıl biraz zor gözüküyor.

Besiciler girdi maliyetlerinden şikayetçi.

Üretimin artması için çiftçinin desteklenmesi ve yaptığı işten kar etmesi gerekiyor.

Denizli'ye kilometrelerce uzaktan giden besiciler yetkili bakanlığa seslendi, destek istedi.

Serbest piyasadan dolayı mağdurlar. Zamlara yetişemiyoruz diyorlar. Kontrol altına alınmasını istiyorlar.

Kurban pazarlarındaki yer fiyatları da arttı.