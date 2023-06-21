Fahiş kira sorunu çözülemiyor! Emlakçılar yüzde 25 sınırını yetersiz görüyor
Fahiş kiralar vatandaşı çaresiz bırakıyor, çözüm arayışı sürüyor. Hükümetten gelen açıklamalar, kirada yüzde 25 zam sınırının korunacağı yönünde. Peki bu adım, beraberinde çözümü de getirecek mi? Emlakçılar düzenlemelerin yetersiz kaldığı fikrinde...
Cemre Nilsu Çatakoğlu
Ankara Tüm Emlakçılar Odası'ndan da bir adım geldi. Oda, yeni kira formülünü Bakanlık'a sunacak. Formülde hem ev sahiplerinin hem de kiracıların mağdur edilmemesi hedefleniyor.
Emlakçılar, düzenlemelerin taban fiyat sistemiyle ilerletilmesini öneriyor. Sürecin ilerlemesi için ise yetkili kurullarca sıkı bir denetim gerekiyor.
Gün kurtarmaya yönelik çözümler ev sahibi ve kiracılar arasında oluşabilecek sorunlara da davetiye çıkarabilir...
Kalıcı ve köklü çözüm konusunda emlakçılar hemfikir...
Asgari ücret arttı artmasına ama yeni zamla da bu kiraların karşılanması mümkün görünmüyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi