Fahiş kira sorunu çözülemiyor! Emlakçılar yüzde 25 sınırını yetersiz görüyor

Ankara Tüm Emlakçılar Odası'ndan da bir adım geldi. Oda, yeni kira formülünü Bakanlık'a sunacak. Formülde hem ev sahiplerinin hem de kiracıların mağdur edilmemesi hedefleniyor.

Emlakçılar, düzenlemelerin taban fiyat sistemiyle ilerletilmesini öneriyor. Sürecin ilerlemesi için ise yetkili kurullarca sıkı bir denetim gerekiyor.

Gün kurtarmaya yönelik çözümler ev sahibi ve kiracılar arasında oluşabilecek sorunlara da davetiye çıkarabilir...

Kalıcı ve köklü çözüm konusunda emlakçılar hemfikir...

Asgari ücret arttı artmasına ama yeni zamla da bu kiraların karşılanması mümkün görünmüyor.