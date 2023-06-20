Motorine büyük zam geldi! Sürücüleri üzen haber... İşte yeni zamlı akaryakıt fiyatları

Milyonlarca sürücü için motorinden kötü haber geldi.

Motorin fiyatlarına gece yarısı 1 lira 64 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da motorin fiyatı 24 liraya yaklaşırken, Ankara'da 24 lira 29 kuruş ve İzmir'de 24 lira 40 kuruş oldu.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.