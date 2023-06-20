Motorine büyük zam geldi! Sürücüleri üzen haber... İşte yeni zamlı akaryakıt fiyatları

Piyasadaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da yükselişe geçirdi. Motorine 1 lira 64 kuruş zam yapıldı.

Son Güncelleme:

Milyonlarca sürücü için motorinden kötü haber geldi.

Motorin fiyatlarına gece yarısı 1 lira 64 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da motorin fiyatı 24 liraya yaklaşırken, Ankara'da 24 lira 29 kuruş ve İzmir'de 24 lira 40 kuruş oldu.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

# motorin # zam # akaryakıt fiyatları

Benzer Videolar

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Mehmet Perinçek: "Dolarsızlaşmak PKK'yı silahsızlaştırmaktır" Mehmet Perinçek: "Dolarsızlaşmak PKK'yı silahsızlaştırmaktır"
"Refah artışını sağlayacak bir modelle..." "Refah artışını sağlayacak bir modelle..."
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan "iç tasarruf" vurgusu! Cevdet Yılmaz'dan "iç tasarruf" vurgusu!
6 firmaya ceza yağdı! 6 firmaya ceza yağdı!
Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından millete seslendi Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından millete seslendi
Merkez Bankası CFR'ye bağlandı! Merkez Bankası CFR'ye bağlandı!
Bayram öncesi bilet fiyatları cep yaktı Bayram öncesi bilet fiyatları cep yaktı
Asgari ücrette vatandaşın beklentisi ne? Asgari ücrette vatandaşın beklentisi ne?
Milyonlarca asgari ücretlinin gözü 13 Haziran'da Milyonlarca asgari ücretlinin gözü 13 Haziran'da
Sıcak para merkezleri göreve başladı Sıcak para merkezleri göreve başladı
Çok Okunanlar
1 Dünyaca tanınmış 10 Türk lider
2 Vize red oranları en düşük Avrupa ülkeleri belli oldu
3 20 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları
4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
5 Asgari ücret belli oldu!