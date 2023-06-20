Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: Neoliberal ekonomistler heyecanlı

Ekonomi yönetimindeki değişiklik neoliberal sistemin dinamiklerini hareketlendirdi. Önümüzdeki haftanın hareketli geçmesi bekleniyor. Gözler Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da açıklayacağı para politikasına yönelik kararında.

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Merkez Bankası ile Bankalar Birliği arasında haftanın ilk gününde yapılacak toplantı ise faiz kararı sonrasına ertelendi.

Kur ve altın hareketli, ekonomi yönetimindeki değişiklik neoliberal ekonomistleri, faizin artacağı beklentisine soktu.

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın haftanın ilk gününde Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalarla yapması beklenen toplantı ertelendi.

Toplantının 23 Haziran Cuma gününe yani faiz kararı sonrasını ertelenmesi dikkat çekti. Çünkü neoliberal çevre faiz artırımı kararı bekliyor.

Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre de Merkez Bankası perşembe günü ciddi oranda bir faiz artırımına gidecek. Bu hamleyle ulusal ve uluslararası piyasalara "Reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor" mesajının verilmek istendiği ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 16 Haziran Cuma günü, önce TÜSİAD yöneticileri ile sonra da Türkiye Bankalar Birliği yöneticileri ile toplantı yapmıştı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Merkez Bankası # Hafize Gaye Erkan # Mehmet Şimşek

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