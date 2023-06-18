Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek: "Dolarsızlaşmak PKK'yı silahsızlaştırmaktır"

Dolar saltanatı çöküyor. Özellikle ekonomide Asya'ya yönelim ağırlık kazanırken süreci hızlandırmak ve stratejiler belirlemek adına Asya merkezlerinde önemli toplantılar yapılıyor.

Davos'a alternatif olarak gösterilen Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu toplandı. Batı ve Avrupa'nın da yakından takip ettiği forumda Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek de önemli bir konuşma yaptı.

"DÜNYADA ULUSAL PARA BİRİMLERİ DOLARA KARŞI GÜÇ KAZANDI"

Dünyada ulusal para birimlerinin dolara karşı güç kazandığını belirten Perinçek, Atlantik yaptırımlarının ülkelere fırsat verdiğini vurguladı. Perinçekl, "Dolarsızlaşmak, PKK'yı silahsızlaştırmakdır" dedi.

"Amerikan dolarını kullandığınızda ABD’nin silahını kullanmış olursunuz." diyen Perinçek, “Dolar her gün ülkelerimizin sınırlarının içine giriyor ve bu nedenle düşmanın bir aracı olarak egemenliğimizi ihlal ediyor. İşte bu yüzden doların kullanımı, Amerikan ordusunun ülkemiz boyunca dolaşması gibi bir durum yaratıyor.” açıklamasını yaptı.

Perinçek’in konuşmacı olduğu oturumda Nikaragua Cumhuriyeti Maliye ve Kamu Kredisi Bakanı Ivan Adolfo Acosta Montalvan, Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Jose Ortega Sanchez gibi üst düzey yöneticiler yer aldı.

Oturumun yöneticiliğini üstlenen Rusya Kamu Meclisi Başkan Yardımcısı ve Eski Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksandr Galuşka, Perinçek'i “Türk dostumuz” olarak taktim etti.

ABD’nin ana hedefi Batı Asya’da yer alan kaynakları ele geçirmek olduğuna dikkat çeken Perinçek, bu hedefin önündeki ana engellerin de Türkiye, Rusya, Çin, İran, Hindistan olduğunu belirtti.

Galuşka Ulusal para birimlerinin kullanımıyla ilgili değerlendirmeleri olumlu bularak Perinçek’e teşekkür etti.

Ayrıca Rus Lider Vladimir Putin’in de geniş bir konuşma yaptığı forumda, çok kutupluluk ve dolara karşı alternatif para birimleri dillendirildi.