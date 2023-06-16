6 firmaya ceza yağdı! Ticaret Bakanlığı devreye girdi: Tam 9,2 milyon lira ödeyecekler!

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret'te sipariş iptalleri konusunda vatandaşların mağduriyetleri için harekete geçti.

6 firmaya 9,2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca birçok firma için de inceleme ve denetim başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüketicilerimizin satıcı veya sağlayıcı ile sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanları olmaksızın yaptıkları alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilmeleri; cayma ve teslime ilişkin hakları büyük önem arz etmekte olup, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alınmıştır."

Bakanlığın yaptığı açıklamada 2022 yılında 75 firma nezdinde inceleme ve denetim gerçekleştirildiği 46 firmaya toplam 41 milyon 280 bin 656 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

"İNCELEME VE DENETİMLER BAŞLATILMIŞTIR"

2023 yılının ilk beş ayında ise 6 firmaya toplam 9 milyon 252 bin 704 lira idari para cezası uygulandı ayrıca 6 firma için de inceleme ve denetim başlatıldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son günlerde geleneksel ve sosyal medyada yer alan Haberler ile Bakanlığımıza intikal eden başvurularda; yaşanan kur ve fiyat artışları sebebiyle elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerde artış yaşandığı gözlemlenmekte olup konu ile ilgili Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetimler başlatılmıştır."