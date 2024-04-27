Bir kadın evinde ölü bulundu

Olay, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Bir kadın evinde ölü bulundu
Editör: Yağmur Biçen
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Olay saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Yıldırım Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında yaşandı.

Binada oturan ve ismi öğrenilemeyen kadından haber alamayan yakınları kadının evine geldiler, kapı açılmayınca yakınları durumu polis ekiplerine ulaştı. Ekipler kapıyı açınca kadının cansız bedeni ile karşılaştılar. Talihsiz olayı duyan kadının yakınları binanın önünde toplanırken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında cenaze otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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