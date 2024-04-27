Konya'da silahlı saldırı

Hacı Mütahir Mahallesi, Dr. Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir pastanede oturan Yavuz Çaphan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yavuz Çaphan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Yaralanan kişi de Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.