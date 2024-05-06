Emeklilerin gözü enflasyon zammında: 6 aylık fark ne kadar olacak?

Uzmanlara göre işçi emeklisinin farkı yüzde 30, memur emeklisinin ise 20 olması bekleniyor.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklaması ile memur ve emeklisinin gözü Temmuz'da aylıklara yansıyacak enflasyon farkına çevrildi.



Emeklilerin alacağı enflasyon farkı dört aylık hesaplamada ile yüzde 18,72 oldu. Memur ve memur emeklisinin ise yüzde 13,5 olarak hesaplandı.



Uzmanlara göre enflasyon farkı yüzde 25 olacak. Buna ilaveten yüzde 5'lik refah payı verilmesi öngörülüyor. Ancak emekli dipsiz kuyuda yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.



Öte yandan Türkiye'de yaklaşık 11 milyon işçi emeklisi bulunuyor, buda toplam emeklilerin 4'te 3'ünü oluşturuyor. Birçoğu da taban emekli aylığı 10 bin lira alıyor. Ancak sıkıntıları sadece bundan ibaret değil, Kök maaşın yükseltilmemesi de büyük sorun.



