Bayram öncesi bilet fiyatları cep yaktı

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde ekonomik koşullar nedeniyle şehir değiştirmekte bile zorlanan vatandaşlar artan yaşam maliyetlerinden dert yandı. En kısa mesafe yolculukta bile kişi başı gidiş dönüş ücreti bin lirayı aşarken çoğu vatandaş bayramda memleketine bile gidemeyeceğini söyledi.

Ülkühan Sercan Doğanbey Ülkühan Sercan Doğanbey
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Bayram tatili 9 gün oldu ama gerçek tatil hayal oldu. Otelde tatil yapmak bir yana memleket ziyaretleri bile zorlaştı. Taksitle otobüs bileti satışları başladı.

Vatandaş memleketine gidip sevdiklerinin kabrini ziyaret edemez oldu. Geçtiğimiz yıllarda annesini ve kızını kaybettiğini belirten bir vatandaş memleketi Erzurum’a gidemediği için “keşke imkanım olsa” diyerek sitem etti.

Bilet fiyatları en çok asgari ücretliyi vurdu ama vatandaşlar artık asgari ücretin artmasını değil enflasyonun düşmesini istiyor

Hâl böyleyken, yol parasının bile tatile gitmemek için yeterli bir sebep olduğunu söyleyen vatandaş , özellikle ailece memleketine veya akraba yazlığına gitmenin dahi bütçesini zorlayacağını dile getiriyor.

Vatandaş uzun uzun hesap kitap yapsa da bilet fiyatlarının altından kalkamadı.

# Bayram tatili # bilet fiyatları # Otobüs # uçak

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