Milyonlarca asgari ücretlinin gözü 13 Haziran'da

Temmuz ayında asgari ücrete gelecek ara zam miktarı için bekleyiş sürüyor. Her geçen gün düşen alım gücüyle birlikte asgari ücretle çalışan emekçiler de 13 Haziran'ı bekliyor.

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili ilk adım 13 Haziran'da atılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni maaşı belirlemek üzere toplanacak.

Masada işçiyi Türk-İş, işvereni Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, hükümeti ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil edecek. İlk toplantı Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak.

İlk görüşmede anlaşma sağlanamaz ise taraflar yeniden bir araya gelecek. Yeni zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olması bekleniyor.