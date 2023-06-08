Fahiş kiraya hapis cezası çözüm mü? İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu değerlendirdi

Konutlarda yüzde 25 kira artış sınırının bitmesine sayılı günler kala hükümet harekete geçti. Masada hem sürenin bir yıl uzatılması hem de fahiş artış yapanların 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması var.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, fahiş kira artışı yapanlara öngörülen hapis cezası tasarısına karşı çıktı. “Korkutucu ama uygulanabilir değil” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni dönemde kira düzenlemesini kısa sürede hayata geçirmesi bekleniyor. Çünkü kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan karar 1 Temmuz’da sona erecek. Kira sınırlaması ev sahiplerinin de farklı yöntemlere başvurmasına neden oluyor.

Türkiye ekonomideki yapısal sorunlarıyla birlikte aynı anda; hem yüksek enflasyon, hem yüksek döviz kuru ve hem de ciddi döviz açığı yaşıyor. İnşaat maliyetleri arttı, konut üretimi de azaldı. Dolayısıyla arz sıkıntısı kira artışını daha da yukarıya taşıdı. Çözüm önerilerinden biri de sadece kiralanmak üzere konut üretmek. Ama bunu kim nasıl yapacak? O da belirsiz.

Çok sayıda konutu olanlardan vergi alınması da gündemde ancak kesin değil. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı, radikal bir öneri yaptı. Şahısların elindeki fazla konut sayısının satılarak ekonomiye kazandırılmasını teklif etti.