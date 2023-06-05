Mehmet Şimşek göreve başladı: Ekonomide yol haritası nasıl olacak?

"Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır..." işte bu tespiti yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.



Şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik... Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide izlenecek politikayı anlattı.



Şimşek'in konuşmasında "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır." ifadesi dikkat çekti.



Özellikle bankacılık krizine neden olan Ortodoks politikalara geri dönülüp dönülmeyeceği de tartışılıyor.

Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmadığını söyleyen Şimşek'in faiz konusundaki politikası da belirleyici olacak. Faiz düşürülmeye devam mı edilecek yoksa artışa mı gidilecek?



Yurt dışındaki bağlantılarıyla dikkat çeken Şimşek'in döviz konusunda nasıl adım atacağı da merak ediliyor.



Ekonomistler ekonomide izlenecek yol haritasında devletçiliğin merkeze alınması gerektiği görüşünde.