Açlık sınırı asgari ücreti aştı: TÜRK-İŞ açıkladı

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk rakamlarını açıkladı. Dört kişilik ailenin açlık sınırı mayısta 10 bin 362, yoksulluk sınırı yoksulluk sınırı ise 33 bin 752 TL'ye yükseldi. Yani yoksulluk sınırı asgari ücreti neredeyse 4'e katladı. Asgari ücrete ara zam beklentisi de vatandaşın yüzünü güldürmedi.

Ülkühan Sercan Doğanbey Ülkühan Sercan Doğanbey
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Açlık sınırı her ay bir önceki ayı aratır hale geldi. Dört kişilik bir ailenin gıda harcamasını kapsayan 10 bin 362 liraya yükseldi.

TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Mayıs 2023 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, açlık ve yoksulluk sınırı asgari ücreti kat kat aştı. Asgari ücret açlık sınırının tam 1862 lira altında kaldı.

Yoksulluk sınırı ise 33 bin 752 lira oldu. Bir ailede iki kişinin asgari ücret Aldığı koşulda bile vatandaş yoksulluk sınırının yanından bile geçemedi.

Aralık ayında artan asgari ücret çarşıya pazara da yansıyınca artan para cebe girmeden eridi. Hâl böyle olunca Asgari ücrete beklenen ara zam da vatandaşı mutlu etmedi. Vatandaş çözüm olarak üretimi gösterdi.

Vatandaş elini neye atsa yanıyor. En uygun fiyatlı meyve olan elma bile 20 liradan tezgahta yerini alırken. En uygunu 40 liradan satışa sunulan yaz meyvelerinin yanına yanaşmak mümkün değil.

  • Peynir %3 arttı
  • Dana eti % 13 arttı
  • Tavuk%6 arttı
  • Balık %5 arttı

Araştırmaya göre, bu ay süt fiyatları değişmedi, yoğurt fiyatları geriledi, peynir fiyatları yüzde 3 arttı. Dana eti ortalama fiyatı yüzde 13 artarken, kuzu eti ortalama fiyatı hafif seviyede yükseldi. Kırmızı et fiyatlarındaki artışın beyaz ete talebi artırmasıyla bir ayda tavuk yüzde 6, balık yüzde 5 zamlandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# TÜİK İstatistikleri # açlık sınırı

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