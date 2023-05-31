Türkiye'nin dış ticaret açığı büyüyor: Yüzde 42 artış gösterdi

Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı. Dört aylık açık 43 milyar doların üzerine tırmandı.

Dış ticaret açığı nisan ayında 42,1 artışla 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi.

Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 3 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 7,1 artarak 124 milyar 313 milyon dolar oldu.

Dört aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 32,9 artarak 43 milyar 444 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 590 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 163 milyon dolar ile ABD, 970 milyon dolar ile Irak, 954 milyon dolar ile İtalya, 945 milyon dolar ile İngiltere takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,1'ini oluşturdu.

İthalatta Rusya ilk sırayı aldı. Nisan ayında Rusya'dan yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 691 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 175 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 153 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 117 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu.