Borç yapılandırmada süreç uzatıldı: Son tarih ne zaman?

Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süreci 1 ay uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 30 Mayıs'ta sona erecek devlete olan borçların yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Ayrıca, devlete olan borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a çekildi.

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitli ödeme imkanı sağlanıyor. Peşin ödeme halinde, yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının yüzde 90'ına kadar olan kısmı ise silinebiliyor.

Yapılandırma kapsamında, tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol, daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları ödenebiliyor.

Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dahil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

# borç yapılandırma # Resmi Gazete

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