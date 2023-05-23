Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zam ve EYT'ye ilişkin konuştu. Asgari ücrette temmuz ayında değişiklik yapılacağını söyleyen Bilgin, EYT'de 1 milyon 700 bin başvurunun geldiğini, üç aydır SGK personelinin olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

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Çalışma hayatındaki önemli konuları ve önümüzdeki dönem atılacak adımlar anlattı.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zam ile ilgili konuştu.

Bakan Bilgin, EYT'de emekli maaşlarının bağlanma süresine ilişkin soru üzerine, 1 milyon 700 bin dolayında başvurunun geldiğini belirtti.

Taşeron işçiler de Bakanın gündemindeydi.

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