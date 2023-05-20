Nakit avansa sınırlama mı geldi? Merkez Bankası'ndan son açıklama

Merkez Bankası döviz ve altın alımına sınırlama getirmeyi hedeflerken bankalar Nakit Avans çekimini ya durdurdu ya da limitleri düşürdü.



Karar sonrası nakit avansların kapatılması tepki çekince dün öğleden sonra yeni bir kararla 15 bin liranın altındaki nakit avans, sınırlamanın dışında tutuldu.



Merkez Bankası bankalara talimat gönderdi. Açıklamada kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı belirtildi.



Merkez Bankası'nın Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı ifade edildi.



Sınırlamayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, amacın dar gelirliyi korumak olduğunu belirtti.



Ayrıca, konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler ile birlikte kurumsal kredi kartları, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı.