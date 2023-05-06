Kamu işçilerinin zam pazarlığında son viraj: Hükümet yeni teklifini sunacak

Zam pazarlığında son viraja girildi. Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin maaşlarına yapılacak zam oranlarında anlaşma henüz sağlanamadı.

Masada işçiyi temsil eden Türk-İş bu yıl Hak-İş ile birlikte bir protokol hazırladı. İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesini istedi. Bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi de talepler arasında. Ayrıca taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için de yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı istendi.

İşvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS ise 11 bin 500 lira teklif etti. Hükümet adına masada olan Çalışma Bakanlığı da son teklifinde işçi tarafına 12 bin lira ve ilk altı ay için yüzde 40 zam önerdi. Tekliflerin ardından görüşmelerden uzlaşı çıkmadı. Taraflar son toplantısını 5 Mayıs'ta yaptı.

Görüşme sonrası açıklama Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan geldi. İşçi konfederasyonu genel başkanları hükümetin son teklifini vereceği tarihi açıkladı. Gözler artık 9 Mayıs'a çevrildi. Hükümetin teklifinin ardından işçi tarafı anlaşma çıkmazsa grev kartı masada olacak.