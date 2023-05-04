Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi

Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'nda yeni petrol rezervi keşfedilen kuyuda çalışmalar sürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Cudi-Gabar bölgesinden yeni keşiflerin gelebileceğini açıkladı.

TPAO’dan yapılan açıklamada, Gabar’da bulunan petrolün rezerv değerinin 1 milyar varil olduğu belirtildi. “Petrol arama-üretim sektörü açısından bakir bir bölge olan Cudi-Gabar bölgesinde yeni keşif potansiyeli de yüksektir.” denildi.

Gabar’da açılan petrol kuyusuna Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın adı verilmişti. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın kuyusundan deneme üretiminin Nisan ayı sonu itibarıyla başladığını ve halihazırda devam etttiğini söyledi. “Hedefimiz sahadan günlük 100 bin varil üretime ulaşarak, Türkiye’nin toplam petrol üretimini iki katından daha fazla artırmaktır” dedi.

Bilgin, sahadaki petrolü taşıyacak boru hattının ön mühendislik anlaşmasının da imzalandığını açıkladı.