Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması: Asgari ücretliye ve emekliye zam mı geliyor? Bakan Bilgin tarih verdi!

Enflasyon durdurulamıyor, vatandaş özellikle kira ve gıda harcamaları altında eziliyor.

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağı duyurulmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den konuya ilişkin yeni açıklama geldi. Bilgin de zam yapılacağını işaret etti.

- Enflasyon gerçek anlamda düşme eğiliminde. Ama fiyatlardaki artış devam ediyor. Biz ne yapacağız bunu durduracağız. Temmuz'da bunu yeniden değerlendirip, emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Alım gücünü pazardaki durumunu tespit eden veriyi kullanarak araştırma yapıyoruz.

TEMMUZDA EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME

Bir televizyon programında konuşan Bilgin, temmuz ayında emekli maaşlarında da düzenleme yapılacağını söyledi.