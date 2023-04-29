Türkiye Rusya ticareti genişliyor: Rusya'ya domates ihracatında kota arttırıldı
Rusya ile domates ihracatında kota artırıldı. Uçak seferlerinin artırılması konusunda da anlaşmaya varıldı.
Türkiye-Rusya ticareti gelişiyor. Rusya'ya domates ihracatında kota artırıldı, karşılıklı hava yolu sefer sayılarının artırılması konusunda da anlaşmaya varıldı.
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, domates ihracatında kotanın 350 bin tondan 500 bin tona çıkarıldığını duyurdu.
Geçen yıl toplam 377 milyon dolarlık taze domates ihracatı yapıldığını kaydeden Uçak, 150 bin tonluk kota artışının Rusya'ya domates ihracatının yolunu güçlü şekilde açtığını belirtti.
Öte yandan Türkiye- Rusya arasındaki hava yolu sefer sayılarının artırılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan Rus basınına yapılan açıklamada, Rus ve Türk hava yolu şirketlerinin haftada toplam 1.300’den fazla sefer gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi