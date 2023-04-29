Akkuyu NGS Türkiye'ye ne kazandıracak?

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de ilk ünitenin devreye alınması ile birlikte taze nükleer yakıt tesise ulaştı. Böylelikle Akkuyu NGS, "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. Akkuyu’nun avantajları ve Türkiye'ye sağlayacağı faydalar haberimizde...

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Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yakıtın gelmesiyle "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. Yapılacak ön testlerin ve hazırlıkların ardından ilk ünitenin devreye alınması planlanıyor. Nükleer enerjiden elektrik üretiminin gelecek yıl başlaması hedefleniyor.

Akkuyu ve Sinop nükleer güç santrallerinde 1 yılda yaklaşık 80 milyar kWh elektrik üretilmesi bekleniyor. Yakıt maliyeti her iki santral için yıllık yaklaşık olarak 720 milyon ABD doları olarak açıklanıyor.

Yenilenebilir kaynakların dezavantajları, kesintisiz ve istikrarlı enerji kaynaklarını öne çıkarıyor. Bunların başında da nükleer enerji geliyor.

Akkuyu’nun en önemli hedeflerinden biri de Enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek olması. Nisantasi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Şenay Yalçin Akkuyu’nun avantajlarını şöyle açıklıyor.

Mevsimden ve iklim şartlarından bağımsız olarak sürekli çalışıyor. Bir yılda bulunan 8.760 saatin 8.000 saatinde faaliyet gösteriyor. Bakım süresi 760 saat tutuyor. Ayrıca Küçük bir alanda kuruluyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Akkuyu # Nükleer Güç Santrali # nükleer enerji

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