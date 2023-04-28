Çiftçiye seçim indirimi: Çiftçi girdi maliyetleri altında eziliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak için tarımsal sulamada su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nebati, "Bu sayede su kullanım hizmet bedelini geçen yılki seviyelerin altına düşüreceğiz." dedi.

Ulusal Kanal'a konuşan Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, uygulamanın yetersiz olduğunu, bütün çiftçileri kapsamadığını belirtti.

- Sulama birliklerinin fiyatları aşırı yükselemişti. Bakanlık birlik ve kooperatiflere yüzde 50 indirim devlet tarafından ödenmesi uygulaması yaptılar. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ama bütün üreticilerimizi kapsamıyor. Kendi sondajlarından sulama yapan üreticilerimiz de çok fazla.