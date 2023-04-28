Çiftçiye seçim indirimi: Çiftçi girdi maliyetleri altında eziliyor
Girdi maliyetlerinin altında adeta ezilen çiftçinin sesini bu kanaldan her gün sizlere duyuruyoruz. Bakan Nebati, çiftçinin su kullanım bedeline yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu. Ancak en önemli girdi kalemi olan mazot, gübre ve elektrikteki yüksek fiyatlara ise hala çözüm yok...
İnci Erdoğan
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak için tarımsal sulamada su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nebati, "Bu sayede su kullanım hizmet bedelini geçen yılki seviyelerin altına düşüreceğiz." dedi.
Ulusal Kanal'a konuşan Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, uygulamanın yetersiz olduğunu, bütün çiftçileri kapsamadığını belirtti.
- Sulama birliklerinin fiyatları aşırı yükselemişti. Bakanlık birlik ve kooperatiflere yüzde 50 indirim devlet tarafından ödenmesi uygulaması yaptılar. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ama bütün üreticilerimizi kapsamıyor. Kendi sondajlarından sulama yapan üreticilerimiz de çok fazla.
Çiftçinin sulamada kullandığı elektrik maliyetleri gider kaleminin büyük kısmını oluşturuyor.
- Sulamada yapılan destek enerjide de yapılmalı. Eskiden tarımda kullanılan enerji daha uygun kullanılıyordu. Enerji yüzde 50 uygun kullanmamız gerekir.
Mazot, gübre, elektrik... Bu girdi maliyetlerinin altında ezilen çiftçi çözüm bekliyor.
- Üreticiler girdi maliyetleriyle boğuşuyor. Girdi maliyetleriyle ilgili düzenleme yapılması gerekiyor. Gübre fiyatları yüzde 100 den 300 e kadar arttı mazot arttı. Eksinlikle üreticilerin gerek enerjide gerek gübrede gerekse mazotta acilen indirim istiyoruz.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi