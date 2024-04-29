MİT'ten Irak'ın kuzeyine büyük operasyon! Eylem hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) teröre ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonda kritik başarılara imza atıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, organize olan terörist grubu tespit etti. Terörist grubun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgi üzerine son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarla teröre ağır darbe indirildi. Operasyonlarda, aralarında sözde yönetici düzeyde örgüt mensuplarının da bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.