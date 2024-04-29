Türkiye'nin NATO'da destekleyeceği aday belli oldu!

Türkiye'nin NATO'daki yeni Genel Sekreterlik görevi için destekleyeceği aday netleşti. Türkiye'nin NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini, örgütün diğer üyelerine bildirdiği ifade edildi.

Türkiye'nin NATO'da destekleyeceği aday belli oldu!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim 2024’te dolacak olması üzerine NATO'da yeni Genel Sekreter'in kim olacağı merak ediliyor.

Türkiye'nin de yeni NATO Genel Sekreterliği için destekleyeceği aday belli oldu. Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterlik görevi için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi destekleyeceğini açıkladı. Türkiye, bu kararını, örgütün diğer üyelerine bildirdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin geçen hafta NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından Türkiye, NATO üyelerine bugün Rutte'yi destekleyeceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret eden Hollanda Başbakanı Rutte ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme gerçekleştirmişti.

Mark Rutte, düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye belirleyici bir rol oynuyor. Bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözmeye yönelik çabalar sarf ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var. O bakımdan siz önemli bir rol oynamaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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