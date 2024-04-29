Özgür Özel ile Ali Yerlikaya arasında 1 Mayıs görüşmesi!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanıp kutlanmayacağı tartışması sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı son açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanı'nın belirlenen kutlama yerleri ve güzergahları arasında olmadığını söylemişti.

ÖZGÜR ÖZEL, ALİ YERLİKAYA'YI TELEFONLA ARADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla aradı. Gelişmeyle ilgili CHP'den yazılı açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in telefon görüşmesinde, Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurguladığı, kutlamaların Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ifade ettiği belirtildi.

Özgür Özel, Taksim kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.